شاهد .. انتي عارفة انك كنتي رايحة مقلب مع رامز جلال.. احنا في رمضان متكذبيش؟؟.. النجمة حنان مطاوع تجيب بكل جرأة وتكشف المستور !!

انت الان تتابع خبر انتي عارفة انك كنتي رايحة مقلب مع رامز جلال.. احنا في رمضان متكذبيش؟؟.. النجمة حنان مطاوع تجيب بكل جرأة وتكشف المستور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

حنان مطاوع النجمة المصرية حلت ضيفة عن طريق الفيديو على برنامج تفاعلكم الذي يعرض عبر شاشة العربية.

وتحديث عن كواليس مسلسلها الجديد وجوه الذي تنافس به في رمضان الجاري، كما تحدثت عن كواليس ظهورها في برنامج "رامز موفي ستار" للنجم رامز جلال.

حنان مطاوع أكدت أن فريق إعداد البرنامج تواصل معها وأكدوا لها أنها ستظهر في برنامج ترفيهي وستتعرض خلال الحلقة لمقلب لطيف وخفيف، ونفوا لها أن تلك الحلقة قد يكون لها أي علاقة ببرنامج رامز جلال، موضحة أنها قررت الظهور في البرنامج لتطل على الجمهور في لقطات طريفة لتكسر حدة الدراما التي تقدمها من خلال مسلسل "وجوه".

وأكدت حنان مطاوع أن الأمر لم يكن طريفًا بالنسبة لها على الإطلاق وأنها قضت وقتها خلال الحلقة في لحظات رعب وخوف وبكاء بسبب المقلب، لافتة إلى أنها صدمت بعدما علمت أن رامز جلال هو صاحب المقلب.

وعن سبب سبها لرامز جلال باللغة العربية الفصحى، أوضحت حنان مطاوع أن طبيعتها عند تعرضها لأي موقف يغضبها أن تقوم بالسب ولكن بالفصحى، وهو ما جعلها تقول لرامز جلال "أنت أهوج ومنفلت"، وهو ما تسبب في تصدرها للترند بمجرد أن عرض البرومو الرسمي للبرنامج قبيل رمضان وظهرت فيه تلك الجملة.