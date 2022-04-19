شاهد .. هوية نجل الفنان الكبير محمد شرف ستصدمك .. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. لن تصدق من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هوية نجل الفنان الكبير محمد شرف ستصدمك .. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. لن تصدق من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية.

فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ويعد ابرز هؤلاء الفنانين الشباب “هشام محمد شرف” إبن الفنان الراحل “محمد شرف”، الذي عرفه الجمهور من خلال عدة أعمال منها “مسلسل راجل وست ستات” و “فيلم من 30 سنة” كما شارك أيضا في تياترو مصر مع الفنان أشرف عبد الباقي الذي حقق نجاحاً كبيراً في مصر والعالم العربي. كما شارك في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل 2 في الصندوق” و”مسلسل اللعبة”.

وعلي الصعيد الفنى، شارك الفنان هشام شرف في “فيلم الخطة العامية”، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله، وشريف رمزي، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التوني، وإنتاج شهد رمزي.

وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.

كما شارك هشام شرف في “مسلسل إسعاف يونس”، الذي يقوم ببطولته محمد أنور، وفي تصريحات صحفية قال شرف عن دوره في هذا العمل”: أجسد من خلاله شخصية ميكانيكي، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجميع، خاصة أنه يعتبر مسلسل متكامل لأنه يتخلله مشاهد كوميدية ورومانسية”.