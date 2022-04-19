شاهد .. شاب مصاب طلب من الفنانة الإماراتية أحلام المساعدة ! لن تتوقع ردّة فعلها .. ما فعلته فجّر ضجة واسعة !

انت الان تتابع خبر شاب مصاب طلب من الفنانة الإماراتية أحلام المساعدة ! لن تتوقع ردّة فعلها .. ما فعلته فجّر ضجة واسعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

تعرف الفنانة الإماراتية أحلام بمساعدتها للمحاتجين والفقراء من خلال منحهم مبالغ مالية وحتى دعما نفسيا بين الفترة والأخرى وفقاً لمصادر إعلامية.

ومن المواقف الإنسانية للفنانة الشهير مؤخراً والتي فجّرت ضجةـ، كشف أحد الأطباء المقربين منها أن الفنانة أحلام ومبارك الهاجري قرروا مساندة الشاب ومساعدته لاستكمال العمرة ومن ثم تكفلوا بعلاجه من الوزن الزائد بعملية جراحية.

يقول الطيب إن: "جهاد شاب عمره 18 سنة ووزنه 165 يعاني إصابة في قدمه الصغير تعيقه عن الحركة كان يسوي عمره وواجه صعوبة في الطواف وشاهدته الفنانة أحلام وقرروا يساعدونه لاستكمال العمرة".

وتابع مشيراً إلى طلبه المساعدة ضمنياً: حاولوا يساعدونه للتخلص من وزنه وتكفلوا بعلاجه، ليس هو فقط، ولكن شقيقته أيضاً تكفلوا بعلاجها".

هذا وعبر الشاب عن سعادته الكبيرة للخضوع للجراحة والتخلص من الوزن الزائد هو وشقيقته بفضل دعم أحلام وزوجها وحرصهما على تقديم هذه المساعدة الإنسانية لهما.

وقال الشاب من داخل المستشفى "شكراً الفنانة أحلام وبقدم لها الشكر الكثير هذا شيء كان حمل ثقيل عليا والحمد لله أني راح أتخلص منها". أحلام توجه رسالة للجمهور