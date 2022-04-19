شاهد .. قلة أدب.. ما فعلته لي لي إبنة أحمد حلمي ومنى زكي استفز المصريين .. والجمهور مصدوم !!

انت الان تتابع خبر قلة أدب.. ما فعلته لي لي إبنة أحمد حلمي ومنى زكي استفز المصريين .. والجمهور مصدوم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعتبر ليلي إبنة أحمد حلمي ومنى زكي من بنات المشاهير الأكثر جرأة وخفة ظل على تيك توك بحيث تنشر دائمًا مقاطع فيديو وهي تُقلد الأصوات وتغني وتُصور مقاطع فيديو مُضحكة، إلا أن الفيديو الأخير الذي نشرته عرضها للكثير من النقد بحيث ظهرت وهي تقوم بحركات في لسانها إعتبرها البعض غير لائقة.

"حركات وقحة وغير لائقة"!

رغم أن المتباعين أثنوا على جمال "لي لي" الشابة في هذا الفيديو، إلا أنها اثارت الجدل الكبير بالحركات الجريئة التي كانت تقوم بها مُعتبرين أن هذه الحركات لا تليق بها وأنها وقحة وتافهة بحيث كتب البعض "شو هذه الحركات والتصرفات.. لازم أبوكي يربيكي".

وقال أحد المعلقين: ”عيب كده“، وأضاف آخر: ”اي حركة اللسان دي؟“، وتابعت أخرى: ”مين علمها تطلع لسانها؟ قلة ادب“، و“ايه الحركات التافهة دي؟“.

معلومات عن لي لي أحمد حلمي

لي لي هي الأبنة الوحيدة لأحمد حلمي ومنى زكي وتبلغ من العمر 19عام، وقد أختير أسم لي لي لها علي أحد أنواع الزهور .

تعتبر لي لي أقرب الاصدقاء لوالدتها منى زكي وتعتمد مني زكي عليها في كافة الأمور بالنسبة لشقيقتها حتى انها تعالمها علي أنها أم ثانية .

تمتلك لي لي أحمد حلمي موهبة التقليد فدائما ما تظهر وهي تقلد والدها أو والدتها في اعمالهم الفنية وتحظي هذه المقاطع التي تنشرها بردود أفعال طيبة للغاية من قبل متابعيها .

تظهر أيضا لي لي أحمد حلمي وهي تقوم بالغناء باللغة الانجليزية واشاد الكثيرين بموهبتها .

الموهبة الاهم للي لي أحمد حلمي هي الرسم حتى أنه وصل الامر بالنسبة لها بأن تفتتح مرسم لها ويضبح مشروعها الخاص الذي تقدم من خلاله موهبتها وقد ورثت لي لي هذه الموهبة من والدها أحمد حلمي الذي قضي وقتا طويلا في هذه الموهبة .

تشارك لي لي بأعمالها الفنية لصالح أحد الجمعيات الخيرية حيث تقوم برسم أعمالها علي العديد من المنتجات وتقوم بتسويقها بمبالغ ضئيلة لصالح أحد الجمعيات .