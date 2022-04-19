انت الان تتابع خبر قلة أدب.. ما فعلته لي لي إبنة أحمد حلمي ومنى زكي استفز المصريين .. والجمهور مصدوم !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)
أعتبر ليلي إبنة أحمد حلمي ومنى زكي من بنات المشاهير الأكثر جرأة وخفة ظل على تيك توك بحيث تنشر دائمًا مقاطع فيديو وهي تُقلد الأصوات وتغني وتُصور مقاطع فيديو مُضحكة، إلا أن الفيديو الأخير الذي نشرته عرضها للكثير من النقد بحيث ظهرت وهي تقوم بحركات في لسانها إعتبرها البعض غير لائقة.
"حركات وقحة وغير لائقة"!
رغم أن المتباعين أثنوا على جمال "لي لي" الشابة في هذا الفيديو، إلا أنها اثارت الجدل الكبير بالحركات الجريئة التي كانت تقوم بها مُعتبرين أن هذه الحركات لا تليق بها وأنها وقحة وتافهة بحيث كتب البعض "شو هذه الحركات والتصرفات.. لازم أبوكي يربيكي".
وقال أحد المعلقين: ”عيب كده“، وأضاف آخر: ”اي حركة اللسان دي؟“، وتابعت أخرى: ”مين علمها تطلع لسانها؟ قلة ادب“، و“ايه الحركات التافهة دي؟“.
معلومات عن لي لي أحمد حلمي
لي لي هي الأبنة الوحيدة لأحمد حلمي ومنى زكي وتبلغ من العمر 19عام، وقد أختير أسم لي لي لها علي أحد أنواع الزهور .
تعتبر لي لي أقرب الاصدقاء لوالدتها منى زكي وتعتمد مني زكي عليها في كافة الأمور بالنسبة لشقيقتها حتى انها تعالمها علي أنها أم ثانية .
تمتلك لي لي أحمد حلمي موهبة التقليد فدائما ما تظهر وهي تقلد والدها أو والدتها في اعمالهم الفنية وتحظي هذه المقاطع التي تنشرها بردود أفعال طيبة للغاية من قبل متابعيها .
تظهر أيضا لي لي أحمد حلمي وهي تقوم بالغناء باللغة الانجليزية واشاد الكثيرين بموهبتها .
الموهبة الاهم للي لي أحمد حلمي هي الرسم حتى أنه وصل الامر بالنسبة لها بأن تفتتح مرسم لها ويضبح مشروعها الخاص الذي تقدم من خلاله موهبتها وقد ورثت لي لي هذه الموهبة من والدها أحمد حلمي الذي قضي وقتا طويلا في هذه الموهبة .
تشارك لي لي بأعمالها الفنية لصالح أحد الجمعيات الخيرية حيث تقوم برسم أعمالها علي العديد من المنتجات وتقوم بتسويقها بمبالغ ضئيلة لصالح أحد الجمعيات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. قلة أدب.. ما فعلته لي لي إبنة أحمد حلمي ومنى زكي استفز المصريين .. والجمهور مصدوم !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.