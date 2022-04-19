شاهد .. الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإقوى إطلالة خادشة تتسبب بإفطار الشبان.. اتفرج كيف بدت ! (صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإقوى إطلالة خادشة تتسبب بإفطار الشبان.. اتفرج كيف بدت ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

عبر حسابها في انستغرام، نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ مجموعة صور ظهرت فيها من أحد الأماكن العامة الطبيعية، خطفت فيها أنظار محبيها ومتابعيها.

وارتدت وهبي بالصور توب باللون الأبيض، وسترة باللون الأزرق الفاتح، وسروال باللون الأصفر، وووضعت مكياجا ترابيا أظهر تفاصيل جمالها، مع تسريحة شعر ناعمة، ووجهت لمتابعيها ومحبيها بالتبريكات والأماني السعيدة بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد.

وتفاعل المتابعون مع صور هيفاء وهبي، مشيدين بجمالها واطلالتها، وأشار البعض بتعليقات مازحة طالبوا فيها الفنانة بتخفيف نشر الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل حتى لا تتسبب بإفطار الشبان من فرط جمالها واطلالاتها الساحرة، وكتب احدهم: "ياريت هيفاء وهبي تنشر صورها بعد اذان المغرب حتى لا تتسبب بإفطاري من جمالها"، ولاقى هذا التعليق تفاعلا كبيرا بين من انتقد التعليق وبين من اعتبرها مزحة طريفة.

وكانت قد خطفت هيفاء وهبي الانظار بمجموعة صور نشرتها عبر الانستغرام من جلسة تصوير خضعت لها، مرتدية فيها عباية رمضانية باللون البرتقالي، على شكل معطف دون كمين، مزينة بنقشات طيور وأزهار مطرزة بخطوط ذهبية اللون مع بروكار حريري، ويصل سعرها إلى 1250 دولاراً، نالت بها إعجاب المتابعين.

كما نالت الفناننة اللبنانية اعجاب المتابعين بصور نشرتها عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها من أحد الأماكن العامة، وهي ترتدي فستاناً طويلاً من اللون الأسود، مع شق عند الساق، وبقصة مميزة، ونسقت مع الفستان حذاء باللون الأسود، وسدلت شعرها، وطبقت ماكياجاً ناعماً، وعلقت على المنشور قائلة: "أقضي وقت مع أحبائي".