شاهد .. أجمل من كل الفنانات.. زوجة النجم محمود عبد المغني تخطف العيون في أحدث ظهور.. اتفرج مدى جمالها الخيالي ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أجمل من كل الفنانات.. زوجة النجم محمود عبد المغني تخطف العيون في أحدث ظهور.. اتفرج مدى جمالها الخيالي ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

حل الفنا محمود عبد المغني، الفنان ضيفاً على برنامج كلام الناس على قناة mbc مصر، وتحدث عن عدة أمور حول حياته الفنية والشخصية، وكذلك حكى قصة تعارفه على زوجته وزواجهما وغيرها من الأمور.

وحكى محمود عبد الغني قصة غريبة وراء زواجه من زوجته الحالية، وقال إنه جاء في يوم ودعا الله أن يرزقه بالزواج، لأنه لم يستطع الاختيار بعد عدة تجارب فاشلة له في حياته.

واضاف بعدها بأيام قابل بالصدفة زوجته في وليمة غداء لدى أحد أصدقائه، وشعر بالارتياح الكبير لها وأخبر والدته بالأمر وذهب لخطبتها في الحال، وكشف أنه فوجيء بعد ذلك أن زوجته كانت تتوقع ذلك حتى قبل تعارفهما، وهو الأمر الذي لم يفهمه حتى الآن.

وقال محمود عبد المغني إن زوجته كانت تشاهد التلفزيون مع أسرتها ورأته على الشاشة، وأخبرت والدها أنها ستتزوجه، ثم جاءت الصدفة التي قابلها بها واستقبلته بالضحك بسبب ذلك الأمر، مشيراً إلى انه يعتبر ذلك نوعاً من تواصل الأرواح، وأنه تزوجها خلال أيام فقط من تلك الواقعة ومن تعارفهما، وعاش معها لسنوات طويلة في شقة بالإيجار، ولم يشتر منزل خاص به سوى من عامين فقط.