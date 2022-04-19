انت الان تتابع خبر الموت يفجع كريستيانو رونالدو بشكل مُباغت .. والحزن يخيم على محبيه !! (تفاصيل مؤلمة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)
أعلن كريستيانو رونالدو، مساء الاثنين، وفاة طفله حديث الولادة، من صديقته جورجينا رودريغيز، وطالب ببعض الخصوصية في بيان رسمي الامر الذي اصاب الجماهير بنوبة حزن.
وفي البيان الذي نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، أعن نجم مانشستر يونايتد ولادة طفلة جديدة، ووفاة شقيقها التوأم خلال الولادة.
وكتب رونالدو: "نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير. هذا هو أسوأ أنواع الألم ممكن أن يشعر به أي أب أو أم. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة".
وأضاف رونالدو: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد".
وظهر في البيان الذي نشر على حسابات رونالدو، توقيع النجم البرتغالي وصديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز.
يذكر أن رونالدو لديه 4 أطفال، الأكبر كريستيانو جونيور عمره 11 عاما، من أم لم يعلن عنها رونالدو حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. الموت يفجع كريستيانو رونالدو بشكل مُباغت .. والحزن يخيم على محبيه !! (تفاصيل مؤلمة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.