شاهد .. الموت يفجع كريستيانو رونالدو بشكل مُباغت .. والحزن يخيم على محبيه !! (تفاصيل مؤلمة)

انت الان تتابع خبر الموت يفجع كريستيانو رونالدو بشكل مُباغت .. والحزن يخيم على محبيه !! (تفاصيل مؤلمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/19 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعلن كريستيانو رونالدو، مساء الاثنين، وفاة طفله حديث الولادة، من صديقته جورجينا رودريغيز، وطالب ببعض الخصوصية في بيان رسمي الامر الذي اصاب الجماهير بنوبة حزن.

وفي البيان الذي نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، أعن نجم مانشستر يونايتد ولادة طفلة جديدة، ووفاة شقيقها التوأم خلال الولادة.

وكتب رونالدو: "نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير. هذا هو أسوأ أنواع الألم ممكن أن يشعر به أي أب أو أم. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة".

وأضاف رونالدو: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد".

وظهر في البيان الذي نشر على حسابات رونالدو، توقيع النجم البرتغالي وصديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز.

يذكر أن رونالدو لديه 4 أطفال، الأكبر كريستيانو جونيور عمره 11 عاما، من أم لم يعلن عنها رونالدو حتى الآن.