أخبار اليمن : تسجيل 95 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

تسجيل 95 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 95 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان غارتين للطيران الاستطلاعي المسلح غرب مديرية حيس، و15 تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء حيس والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وأربعة خروقات بقصف صاروخي ومدفعي و69 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

(سبأ)

