شاهد .. الفنانة الإماراتية ’’أحلام الشامسي‘‘ تصدم الكل بما فعلته مع شاب إلتقت به بالصدفة !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنانة الإماراتية ’’أحلام الشامسي‘‘ تصدم الكل بما فعلته مع شاب إلتقت به بالصدفة !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

وجّهت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ رسالة إنسانية في شهر رمضان وذلك عبر فيديو شاركته عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.

ويظهر الفيديو المساعدة الإنسانية التي قدمتها هي وزوجها وطلبت من جميع المقتدرين المساعدة.



وتحدث بالفيديو طبيب عن لقائ أحلام في مكة المكرمة بالصدفة بشاب يتحرك بصعوبة بسبب الوزن الزائد، ويقول الطبيب أن الهاجري ساعده ومن ثم تكفل وزوجته أحلام بعلاجه من الوزن الزائد بعملية جراحية.



وكتبت أحلام:""لو كل شخص فينا ساعد ولو بشي بسيط كانت الدنيا كلها بخير وما فيها محتاج. نشرت هذا الفيديو مع إني كنت ضد انه اي حد يعرف عنه بس مدامه انتشر حبيت انه يكون هذا دافع للجميع لنعيش في مجتمع نحب بعض ونساعد بعض".



إنتشر الفيديو والخبر بين المتابعين الذين تفاعلوا معه وأشادوا بإنسانيتها وزوجها.