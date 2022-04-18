شاهد .. ظهور مُفزع وكارثي للفنانة ’’نبيلة عبيد‘‘ لأول مرة منذ سنوات.. والجمهور مصدوم كيف أصبحت ! (صورة)

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انت الان تتابع خبر ظهور مُفزع وكارثي للفنانة ’’نبيلة عبيد‘‘ لأول مرة منذ سنوات.. والجمهور مصدوم كيف أصبحت ! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)
عادت الممثلة المصرية نبيلة عبيد إلى الظهور مجددا إجتماعيا، وللمرة الأولة ظهرت نبيلة عبيد منذ بداية جائئحة كورونا، وذلك من خلال مشاركتها في حفل إفطار ضم عدد كبير من المشاهير.
ونشرت نبيلة عبيد صورة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي قد وثقتها من حفل الإفطار ضم الممثلة المصرية يسرا والإعلامية بوسي شلبي وزاهي حواس وعلقت: "الحمد لله الحياة ابتدت ترجع لحالتها الطبيعية، ربنا يسلم كل الناس ويدينا كلنا الصحة والستر والأمان من أي ضرر، كنت بأحلى صحبة ع الإفطار كنت متمنيه تكونوا كلكم معايا مساكم ورد بلدي".
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