شاهد .. إبنة النجمة اللبنانية ’’هيفاء وهبي‘‘ تستفز الجمهور بما فعلته في رمضان.. والجمهور يدخل بحالة صدمة !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)
تعرضت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لهجوم من قِبل بعض المتابعين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدما شاركت متابعيها بعدة صور خلال إحدى السهرات الرمضانية.
وظهرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بملابس مختلفة عن الإطلالات الرمضانية، مرتدية فستان لامع من الحرير باللون الموف، مع كارديجان شفاف مزود بالريش.
واعتمدت ابنة هيفاء وهبي، على الشعر المموج مع العدسات الملونة، والمكياج الهادئ الجذاب.
هجوم على ابنة هيفاء وهبي بسبب أحدث إطلالاتها
وعلى الفور أعرب العديد من الرواد بإعجابه بإطلالة زينب فياض وأناقتها، بينما هاجمها البعض الآخر الذين وجدوا أن الإطلالة غير مناسبة على الإطلاق لشهر رمضان المبارك، معلقين: «ده رمضان مش حفلة»، و«ده مش لبس لشهر رمضان»، و«في رمضان!».
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