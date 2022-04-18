شاهد .. كريستيانو رونالدو يعلن التحدي أمام محمد صلاح بعد تسجيله ’’هاتريك‘‘.. ما قاله لا يصدق وهذا فارق الأهداف بينهما !!

انت الان تتابع خبر كريستيانو رونالدو يعلن التحدي أمام محمد صلاح بعد تسجيله ’’هاتريك‘‘.. ما قاله لا يصدق وهذا فارق الأهداف بينهما !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

اعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق وهداف مانشستر يونايتد الحالي عن سعادته بالهاتريك الذي سجله ضد نوريتش.

وكان رونالدو قد سجل ثلاثة أهداف في مباراة الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد وانتهت لصالح الشياطين الحمر بثلاثة أهداف لهدفين.

وخرج رونالدو عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وكتب رسالة تحفيزية لنفسه بمناسبة الهاتريك.

وكتب رونالدو: "30 هاتريك قبل وصولي لعمر الـ 30 ومثلهم بعد أن تجاوزت الـ 30 عامًا، لقد حان وقت قلب الموازين".

هاتريك رونالدو تسبب في أزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أهدى كرة الثلاثية للنجم الشاب أليخاندرو جارناتشو عقب أن انتهت المباراة.

اللاعب الشاب خرج عبر حسابه في موقع "إنستجرام" ليشكر كريستيانو رونالدو على طريقته، ونشر صورة له معه، وعلق عليها: "الأعظم في التاريخ".

الرد جاء من أجويرو الذي لم يعجبه تعليق النجم الأرجنتيني الشاب، وكتب له: "هذا لأنك لم تلعب مع ليونيل ميسي بعد".

جدير بالذكر أن رونالدو يحتل المركز الثالث في الوقت الحالي بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا بعد مرور 33 جولة، خلف محمد صلاح بخمسة أهداف.