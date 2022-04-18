شاهد .. نهلة سلامة تكشف بكل صراحة سبب انسحاب المخرج محمد خان من تصوير أحد مشاهد لها مع أحمد زكي.. (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر نهلة سلامة تكشف بكل صراحة سبب انسحاب المخرج محمد خان من تصوير أحد مشاهد لها مع أحمد زكي.. (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

أستضافت ايناس الدغيدي في برنامج شيخ الحارة، الفنانة نهلة سلامة في وقت سابق، وتحدثتا عن انسحاب المخرج محمد خان من تصوير أحد مشاهد أحمد زكي ونهلة سلامة في فيلم مستر كاراتيه.

وأضافت :إحنا عارفين احمد زكي بيبوس بضمير ومش بيمثل في البوس، يمكن ده سبب انسحاب خان، ولا هو كان حاسس بإعجابكم المتبادل؛ لترد عليها نهلة قائلة : أنتي اهو بتسألي وتردي على نفسك.

وأوضحت أنه لم يكن هناك إعجاب بينها وبين أحمد زكي كرجل وامرأة ولكنها كانت تحب تمثيله بالطبع، ونفت زواجها من محمد خان بسبب المصلحة.

وختمت حديثها قائلة: معنديش مشاكل أمثل مشهد ساخن مع حد أصغر مني ومش مشكلة خالص لو السياق الدرامي عايز ده، لأني بمثل فأكيد مش طالعه بسني الحقيقي في العمل.