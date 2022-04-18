شاهد .. لن تصدق كم تقاضى نجم منتخب مصر ’’محمد شريف‘‘ مقابل ظهوره في رامز موفي ستار.. رقم جبار تجاوز المعقول !

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تقاضى نجم منتخب مصر ’’محمد شريف‘‘ مقابل ظهوره في رامز موفي ستار.. رقم جبار تجاوز المعقول ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

وقع لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي محمد شريف ضحية في برنامج مقالب الفنان رامز جلال “رامز موفي ستار” اليوم الإثنين، والذي يعرض على قناة ام بي سي مصر، وشهدت الحلقة الكثير من المغامرات المثيرة.

وذكرت عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أقاويل تفيد بأن الكابتن تقاضى مبلغ 34 الف دولار، فيما ذكر البعض أنها تقاضا فقط 28 ألف دولار مقابل ظهورها في برنامج “رامز موفي ستار”، مما أثار الجمهور بالصدمة والذهول.

جدير بالذكر، أن برنامج "رامز موفي ستار" يقدمه الفنان رامز جلال برعاية الهيئة العامة الترفيه، وتم إطلاقه أول أيام شهر رمضان على قناة "MBC مصر".

وأظهر البرومو أن هناك عدد من نجوم الفن والكرة، سيقعون ضحايا لبرنامج “رامز”، ومنهم: درة، غادة عادل، تارا عماد، هنا الزاهد، هدى المفتي، حنان مطاوع، مايان السيد، عائشة بن أحمد، مي كساب.