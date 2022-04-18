شاهد .. سألوا النجم رياض محرز لماذا لا تسجد مثل محمد صلاح بعد تسجيل الأهداف؟ فصدم بإجابته الكل !.. ماذا قال؟

انت الان تتابع خبر سألوا النجم رياض محرز لماذا لا تسجد مثل محمد صلاح بعد تسجيل الأهداف؟ فصدم بإجابته الكل !.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

تلقى قائد المنتخب الجزائري ونجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز سؤالا محرجا من مراسل تلفزيزني. في لقاء سابق للنجم الجزائري رياض محرز سأل المراسل رياض لماذا لا تسجد بعد تسجيلك للأهداف مثل ما يفعل محمد صلاح أنت مسلم مثله؟. ورد رياض محرز قائلاً: " نعم أنا مسلم مثله ولاكن الله أعلم بالسرائر وما بداخلنا أنا أشكر الله داخل نفسي بعد تسجيل كل هدف اشكره بقلبي لا أريد أن أشهر نفسي أمام الكاميرات وأنا لا أسجد لكي أنا إعجاب بعض المسلمين. واختتم: "ما بيني وبين الله اكبر من ذلك هو يعلم ما بداخلي ويعلم ما أقول داخل نفسي فقال له المراسل ماذا تقول وقتها فرد محرز "أقول الحمد لله يارب زدني لكي أقدم الأفضل.

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