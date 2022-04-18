شاهد .. اخرسي يا عقربة.. رحاب الجمل تنفعل وتهين بسمة وهبة على الهواء بعد سؤالها المُحرج.. وهكذا كانت النهاية الصادمة !

انت الان تتابع خبر اخرسي يا عقربة.. رحاب الجمل تنفعل وتهين بسمة وهبة على الهواء بعد سؤالها المُحرج.. وهكذا كانت النهاية الصادمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

تصدرت الفنانة رحاب الجمل محركات البحث ومواقع التواصل وذلك عقب ظهورها فى برنامج العرافة الذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة ويعرض على قناة المحور.

وتحدثت رحاب الجمل عن تفاصيل كثير في حياتها المهنية والشخصية وكشفت تفاصيل جديدة عن زواجها.

ووجهت العرافة حديثها للفنانة رحاب الجمل، :" قائلة:" شفنا لقاء ليكي وكنتي سعيدة بسبب عملك مع عادل إمام ومحمد إمام ، هل عندك الجرأة تقولي مين الفنان اللي استبعدك من فيلم "عمهم " للفنان محمد عادل إمام ".

وردت رحاب الجمل في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة "المذاع على قناة " المحور": "هو انتي عايزة تضايقيني وخلاص ".

وتابعت رحاب الجمل: "لم أعتذر عن المشاركة في العمل وحفاظا على ناس بحبها مكنتش عايزة أضايق ناس تانية".

وأكملت رحاب الجمل :" معرفش مين اللي استبعدني من الفيلم "، ووجهت حديثها للعرافة منفعلة :"اخرسي يا عقربة ".

وعن استبعادها من الفيلم قالت رحاب الجمل :"محدش قدر يعمل أكتر من قضاء الله انتوا نفذتوا قضاء الله واللي مكتوب بس بطريقة مش إنسانية وحلوة وتوجع وتقهر أي حد".

وكشفت الممثلة المصرية رحاب الجمل تفاصيل جديدة عن زواجها في برنامج العرافة، مع المذيعة بسمة وهبة.

وقالت رحاب الجمل خلال البرنامج الذي يذاع على قناة "المحور"، إن زوجها كان أكبر منها بـ19 عاماً، وعندما تزوجت منه سافرت معه إلى هولندا وأنجبت وابتعدت عن مصر.

وأكدت رحاب الجمل خلال اللقاء أنها لا يمكن أن تقبل أن تصبح زوجة ثانية، ولا يمكن أن تتسامح مع الخيانة الزوجية.

وتابعت: "من الممكن أن أضرب رجلا يتعرض لي، وحصلت كتير وضربت رجالة كتير".

وتحدثت رحاب الجمل عن تفاصيل كثير في حياتها المهنية، وخلافها الأخير مع الفنان المصري باسم السمرة وكذبت ادعاءاته السابقة بشأنها.

وأشارت رحاب إلى تعرضها لإهانات وألفاظ خارجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أنها ترد على الألفاظ التي توجه إليها، بقولها: "اللي بيشتمني بشتمه ومش هسكت على حقي مطلقاً".