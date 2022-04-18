شاهد .. ابن هالة سرحان لا يعترف بها ولا يقول إنها والدته.. الإعلامية تكشف المستور بدون خجل وبكل جرأة في حياتها (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر ابن هالة سرحان لا يعترف بها ولا يقول إنها والدته.. الإعلامية تكشف المستور بدون خجل وبكل جرأة في حياتها (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تحدثت الإعلامية هالة سرحان عن السبب الحقيقي لرفض ابنها الكشف عن كونها أمه، وذلك خلال الجزء الثاني من لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامجها حبر سري، المذاع على قناة القاهرة والناس.

وقالت هالة : محمد ابني مش بيحب يقول إنه ابني لأنه شخصية مستقلة، ولأن أنا ووالده أسمائنا معروفة فهو لا يحب أن يذكر أنه ابننا حتى لا يقول أحد أننا نساعده وأنا لا أعرف أي شيء عن عمله وحضرت معه حفلاً له والناس فوجئت أني أمه.

كما تحدثت عن كواليس فيلم يا أنا يا خالتي وقالت : بحب محمد هنيدي جداً لأنه شخص رائع وأول مرة رأيته فى حياتي كان في مسرحية خشب الورد، والتى قدم فيها دور عسكري مع النجم محمود عبدالعزيز، وشعرت يومها أنه نجم وطلبته في البرنامج في بداياته وضحكت يومها بشكل هستيري بسببه.

وأضافت هالة : خلال تصوير فيلم يا أنا يا خالتى طلبوا مني أن يتم تصوير المشهد الذى يجمعنى به في الاستوديو الخاص بي، وعندما رأيته في دور الخالة نوسة لم أكن أتحدث مع الشخص الذي أعرفه وشعرت فعليا بأنى أحاور الخالة نوسة، وهذا هو النجاح.

وأنهت حديثها قائلةً : محمد هنيدي فنان متمكن وأخف دم قابلته فى حياتي، كان يعيش حالة نوسة ويتحدث في الكواليس بشخصيتها، ونسي شخصيته الأصلية.