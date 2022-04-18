شاهد .. لن تصدق سبب زيارة النجمة المصرية ’’داليا البحيري‘‘ للسودان.. المفاجأة الصادمة في الشخصية التي استقبلتها!

انت الان تتابع خبر لن تصدق سبب زيارة النجمة المصرية ’’داليا البحيري‘‘ للسودان.. المفاجأة الصادمة في الشخصية التي استقبلتها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

وصلت الفنانة داليا البحيري إلى الخرطوم، اليوم الأحد، في زيارة تستمر ثلاثة أيام؛ لتسجيل برنامج خاص لقناة البلد السودانية، وهي واحدة من أكثر القنوات الفضائية الخاصة مشاهدة بالسودان.

ومن المقرر أن تزور البحيري المدرسة التي تخرجت فيها بالسودان، حيث قضت فيها عدة سنوات أثناء طفولتها، وتمنحها قناة "البلد"، برئاسة رئيس مجلس الإدارة أشرف الكاردينال، درعا تكريميا.

وستُجري البحيري حوارا مع القناة، يُبث كاملا في سهرة خاصة على شاشة القناة في عيد الفطر المبارك.

وأعربت البحيري لدى وصولها مطار الخرطوم الدولي، عن سعادتها بتواجدها في السودان، وشكرها لتلقي الدعوة للزيارة.

وكان في استقبالها محمد الخير كبير المذيعين بقناة "البلد"، والمذيعتان في القناة نجوي يوسف ودعاء حيدر.