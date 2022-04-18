شاهد .. لن تصدق.. هذا ما نطقت به الفنانة ’’ياسمين عزّ‘‘ دون خجل على الهواء في لقائها مع أبوجبل وصدمت الكل !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق.. هذا ما نطقت به الفنانة ’’ياسمين عزّ‘‘ دون خجل على الهواء في لقائها مع أبوجبل وصدمت الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

شهد لقاء حارس المنتخب المصري أبوجبل والإعلامية ياسمين عز العديد من المواقف المثيرة والتي تسببت في إثارة ضجة سيما وأن الحوار خرج عن منحاه الجدي وذهب نحو التعزل والتعبير عن الإعجاب.

ولعل من أبرز المواقف المثيرة مطالبة الإعلامية "عزّ"، حارس المرمى محمد أبو جبل أن يغني لها.

وفي البدء حاول أبو جبل أن يعتذر بلباقة عن الغناء إلا أنها صممت على ذلك، ورفضت إنهاء الحلقة قبل سماع صوته، وبالفعل استجاب الحارس لطلبها وغنى للمطرب بهاء سلطان، لتعقب ياسمين قائلة: "صوتك حلو".

الإعلامية المصرية طالبت الحارس بالتمثيل، معللة ذلك بأنه يشبه مهند التركي، ليرد أبو جبل بأن زملاؤه يشبهونه بالممثل السوري معتصم النهار.

وأضاف إنه يحب التمثيل كثيرا وإذا لم يكن لاعب كرة كان يتمنى أن يصبح ضابطا أو ممثلا، ويتمنى أن يحقق حلم التمثيل في وقت لاحق.

وفي الحلقة خرجت الإعلامية عن أسلوب الحوار المتبع في البرنامج وتحدثت وكأنها تغازل اللاعب، خاصة بعدما قالت صراحة ودون خجل "أنت مورد وخدودك حمرا"كمثال فقط.