شاهد .. بعد أن تقدم ليُقبلها.. لن تصدق لماذا رفضت درة تقبيل فان دام في برنامج رامز موڤي ستار وكيف كانت ردة فعل رامز !

انت الان تتابع خبر بعد أن تقدم ليُقبلها.. لن تصدق لماذا رفضت درة تقبيل فان دام في برنامج رامز موڤي ستار وكيف كانت ردة فعل رامز ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة درة ضحية الحلقة الـ16 من رامز موفي ستار والمذاع على قناة “mbc مصر و التقت الفنانة درة بالنجم العالمي فان دام، إلا أنها رفضت تقبيله بسبب كورونا ليعلق رامز جلال قائلا: “ كورونا وأنا متجوزة مش عايزة اتطلق”،وعلق رامز على تحدث فان بالفرنسية قائلا: “أنا واخد فلوس حلوة في البرنامج ده عشان أخدعك”.

وأغلقت الفنانة درة باب الكرافان على المصورين ليعلق رامز قائلا: “قفلت الباب على المصورين العيال هتتخنق جوا”، وقال رامز أثناء تعريفه لفان بدرة: “زوجة تانية إيه لأ انت هتبوظ الدنيا روح حط ميك أب”. يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

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