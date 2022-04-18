شاهد .. هذه الطفلة بالصورة كبرت وأصبحت أشهر الفنانات بالوسط الفني وتزوجت من نجم سينمائي شهير.. لن تتوقعوا من تكون؟

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة بالصورة كبرت وأصبحت أشهر الفنانات بالوسط الفني وتزوجت من نجم سينمائي شهير.. لن تتوقعوا من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفلة ومرفق معها تعليق وهو: هذه الطفلة أصبحت فنانة شهيرة جميلة وتزوجت من نجم سينمائي.. لن تصدق من تكون؟، مما أثارت حالة من الجدل متسائلين عن هويتها.

وبعد البحث، تبين أن تلك الممثلة هي الفنانة المعتزلة “شهيرة” أرملة الممثل الراحل ​محمود ياسين، وخطفت الأنظار بجمالها وبرائتها على الصورة المتداولة، حيث أنها كانت جميلة منذ طفولتها.

وكانت قد نشرت الفنانة شهيرة تلك الصورة من قبل على حسابها عبر فيس بوك، وكتبت: “أنا وأنا بريئة”، ونالت هذه الصورة عددا كبيرا من التعليقات بين متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعلق أحدهم وكتب:”قمر 14″، “جميلة الجميلات”.