شاهد .. تعرف على الفنان الوحيد الذي قلب الطاولة على برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ وأصبح من أكبر منافسيه.. لن تصدقوا من يكون ؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار) لأول مرة منذ سنوات يتحول مسلسل لمنافس شرس لبرامج الفنان رامز جلال في رمضان والذي دائما ما يكتسح ببرامجه أعلى المشاهدات في كل عام. وبحسب رأي الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر هذا العام مسلسل الكبير أوي 6 قائمة المشاهدات العالية وأصبح من أكثر المسلسلات التي نافست برنامج رامز جلال هذا العام "رامز موفي ستار".

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