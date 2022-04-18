شاهد .. لن تصدق كيف تغيرت ملامح الفنانة ’’’دنيا عبدالعزيز‘‘ في أحدث ظهور بعد الزواج والجمهور: إيه اللي حصلك ! ؟؟ (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق كيف تغيرت ملامح الفنانة ’’’دنيا عبدالعزيز‘‘ في أحدث ظهور بعد الزواج والجمهور: إيه اللي حصلك ! ؟؟ (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

أحيت الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها المهندس مصطفى كامل حفل إفطار لأبطال مسرحية زقاق المدق، والتي قدمتها خلال الفترة الماضية ويستمر عرضها بعد شهر رمضان.

جاء ذلك في أحد المطاعم الشهيرة على ضفاف النيل، بمناسبة الاستعداد لبدء الموسم الثالث للعرض في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك على مسرح البالون وذلك بعد النجاح المبهر في الموسمين الأول والثاني في مدينتي الإسكندرية والقاهرة. هذا وأعربت الفنانة المصرية في تصريحات صحافية عن سعادتها لنجاح مسلسلي "المداح و"ملف سري" اللذين تشارك فيهماو يتم عرضهما حالياً في سباق الدراما الرمضاني.

وفي الحفل حضر عدد كبير من الفنانين منهم مجدي فكري وشمس وياسر صادق وبهاء ثروت وبثينة رشوان وكريم الحسيني والكاتب محمد بهجت ومحمد رمضان ومراد فكري والدكتور عبد الله سعد وأحمد صادق والمخرج الدكتور عادل عبدو والمؤلف محمد الصواف وجميع فريق عمل مسرحية "زقاق المدق".

جدير بالإشارة أن ملامح الفنانة إزدادت جمالاً وفقاً لتعليقات الجمهور وكذا توردت خدودها "ربربت ، إي ده ، إيه اللي حصلك ، حلوة ..." كما تفاعلوا مع الصورة.