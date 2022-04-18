انت الان تتابع خبر هذه الطفلة ذات الأسنان البارزة كبرت و أصبحت فنانة شهيرة وملكة جمال الكون.. لن تصدقوا من تكون ؟ (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت ملكة جمال الكون الممثلة سينتيا صاموئيل صورة لها من أيام طفولتها عبر حسابها على انستغرام. وعلّقت سينتيا على الصورة بتشبيه نفسها بالشخصية الكارتونية باغز باني وكتبت التالي "عودة إلى الأيام التي كُنت أشبه فيها الباغز باني. هل توافقونني الرأي؟". يشار إلى أن سينتيا بدت في الصورة طريفة للغاية بشعرها الأشقر الجميل وسنّيها الكبيرين. وسينتيا روجر صموئيل عارضة أزياء وممثلة لبنانية، فازت بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا وكذلك فازت بلقب ملكة جمال الكون لبنان 2015.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. هذه الطفلة ذات الأسنان البارزة كبرت و أصبحت فنانة شهيرة وملكة جمال الكون.. لن تصدقوا من تكون ؟ (اتفرج) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.