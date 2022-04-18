شاهد .. فتاة خليجية تعتدي على زميل ابنها.. ما فعلته غير متوقع وجعل الشرطة تتدخل !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر فتاة خليجية تعتدي على زميل ابنها.. ما فعلته غير متوقع وجعل الشرطة تتدخل !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

اعتُقلت امرأة في البحرين بتهمة ضرب زميل ابنها أثناء عودته من المدرسة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأمرت النيابة العامة بإجراء تحقيق شامل في الحادث، الذي يبدو أن إحدى كاميرات المراقبة في المنطقة التقطته قبل أن ينشره شخص ما على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الفيديو من بين أكثر الفيديوهات مشاهدة في جميع أنحاء البحرين، حيث حث الكثيرون السلطات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهمين. وتفيد التقارير بأن والدة الضحية أبلغت مركز حماية الطفل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بعد علمها بالحادث.

ويظهر الفيديو المرأة وهي تضرب الضحية، التي كانت تحمل حقيبة مدرسية على ظهره. على الرغم من أنه كان يحاول مقاومة الهجوم ، إلا أن المرأة كانت تلقي العديد من اللكمات قبل مغادرة المكان.