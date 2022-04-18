شاهد .. نجم الأكشن فان دام في يدخل بحالة صدمة عند لقائه بـ’’درة‘‘ لأول مرة.. لن تصدق ما قال عنها وجعل رامز جلال يصرخ بالصوت !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)
أشاد نجم أفلام الأكشن العالمي جان كلود فان دام بجمال الفنانة التونسية درة، وذلك خلال لقائهما لأول مرة في برنامج المقالب رامز موفي ستار المذاع عبر قناة MBC مصر.
والتقى فان دام بدرة في الكرافان قبل تصوير المشهد الوهمي في البرنامج، ورحب بها قائلا : "سعيد جدا بالعمل معك، ولم أتخيل وجود ممثلة بهذا الجمال"، ليعلق مقدم البرنامج رامز جلال قائلا : "أومال لو شوفت بدرية طلبة هتعمل إيه".
وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم النجم العالمي جان كلود فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة، وفي حالة استضافة أحد مشاهير الرياضة يتم استدراجه للمشاركة في إعلان لمنتج كبير.
يتعرض الضيوف بعد ذلك لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات النارية والسيارات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال الهرب بالعربة، كما يخيفهم رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف.
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