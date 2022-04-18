شاهد .. كانت 170 كيلو ومتقدرش تتحرك.. رجيم سحري أفقد النجمة ’’ويزو‘‘ 40 كيلو من وزنها خلال 3 شهور فقط.. لن تصدق ماهو ؟

انت الان تتابع خبر كانت 170 كيلو ومتقدرش تتحرك.. رجيم سحري أفقد النجمة ’’ويزو‘‘ 40 كيلو من وزنها خلال 3 شهور فقط.. لن تصدق ماهو ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ«ويزو»، عن إنقاص وزنها لفترة بسيطة، حتى تتمكن من الحركة من جديد، وذلك خلال لقاء سابق في برنامج «ليلة الخميس» من تقديم ياسمين عز، وكانت برفقة الفنانين حمادة هلال وإدوارد.

وتحدثت ويزو، عن وصولها إلى 170 كيلو جرام، بعدما أنجبت ابنها إسماعيل، ولم تقوِ على الحركة وقتها «وصلت 170 لما خلفت إسماعيل.. مكنتش عارفة اتحرك.. ومش فاهمة ايه اللي حصل».

وتفاجأ عدد من محبي الممثلة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" بصورة لها ويبدو عليها فقدانها للوزن بعد أن خست نحو 40 كيلو خلال 3 أشهر الأمر الذي أثار إعجاب جمهورها ومحبيها.

أثارت ويزو نجمة مسرح مصر جدلاً بسبب أحدث صورها المنشورة على حسابها على انستقرام، التي بسببها انهالت عليها التعليقات التي تسألها عن نظامها المتبع الذي ساعدها على خسارة وزنها بهذا الشكل اللافت.

وت الفنانة الكوميدية دينا محسن، والشهيرة بـ«ويزو»، مأساتها مع وزنها الزائد، لافتة أنها حاولت أن تتبع نظام الريجيم الكيميائي والذي ساعدها في بداية الأمر على خسارة 40 كيلو خلال ثلاثة أشهر.

واتبعت وقتها ويزو نظام غذائي لتتمكن من الحركة وتعود لحياتها مرة أخرى بشكل طبيعي، موضحة أنها عادة لا تحب إنقاص الوزن إلا إذ كانت غير قادرة على الحركة وهو ما يجبرها على اتباعه.