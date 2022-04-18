شاهد .. سألوا ميرنا وليد عن سبب اعتراض كمال أبورية على مشاركتها بـ’’قاسم أمين‘‘.. فكشفت السر الخطير والمخفي عن الكل !

انت الان تتابع خبر سألوا ميرنا وليد عن سبب اعتراض كمال أبورية على مشاركتها بـ’’قاسم أمين‘‘.. فكشفت السر الخطير والمخفي عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة ميرنا وليد، تفاصيل مشاركتها في مسلسل قاسم أمين ، وسر اعتراض الفنان كمال أبو رية على مشاركتها في العمل.

وأضافت ميرنا خلال لقائها في برنامج "نص الحدوتة"، مع الإعلامية شيرين سليمان، المُذاع عبر فضائية cbc: “إنعام محمد علي كلمتني وعرضت الدور عليا، ولكن كمال أبو رية قالها ميرنا عود فرنساوي تنفع في دور سولافا.

وتابع لكن ما تنفعش في دور وسيلة "الغزية" دي معندهاش إمكانيات خالص، فقالت له مدام إنعام هي هتنفع وعملتلها تيست وهتشوف"، مؤكدة أن الدور كان تحدي كبير لها.

وكشفت أنها فوجئت بصورة الفنان عادل إمام، على غلاف إحدى المجلات وتحمل عنوان: "اكثر حاجة عجبتني في رمضان ميرنا وليد في قاسم أمين".

وأكدت أنها سعدت كثيرًا بهذا الكلام وكان وقتها يقدم مسرحية "الزعيم"، فذهبت للمسرح وطلبت مقابلته لك تشكره، وعندما دخلت غرفته وجدتها ممتلئة بالنجوم ووجدته يقول: "اهلًا أهلًا بنجمة مصر"، فنظرت خلفها لترى هل دخلت نبيلة عبيد، فلم تجد أحدًا ووجدته يضحك ويقول لها "بتكلم عليكي انتي".