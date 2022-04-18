شاهد .. ما تجيبي أي حمار يعملها جيبانى أنا ليه.. يوسف شاهين أهان أم كلثوم في منزلها.. لكن الأخيرة لم تصمت وردها كان مزلزل !!

انت الان تتابع خبر ما تجيبي أي حمار يعملها جيبانى أنا ليه.. يوسف شاهين أهان أم كلثوم في منزلها.. لكن الأخيرة لم تصمت وردها كان مزلزل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

ولد يوسف شاهين في عام 1926 لأب لبنانى، وأم من أصول يونانية هاجرت أسرتها إلى مصر،وبدأ دراسته فى كلية سان مارك الفرنسية، ومنها إلى كلية فيكتوريا الإنجليزية، ثم سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة الفنون التمثيلية.

لعل من أبرز مواقف يوسف شاهين، ما حدث معه مع كوكب الشرق أم كلثوم، حيث قال: "فوجئت فى أحد الأيام بأن البلد كلها بتدور عليا والدنيا مقلوبة، وأبلغنى وكيل وزارة الثقافة بأن الست عاوزانى، فأجبته متعجبا (عوزانى أنا) وبالفعل ذهبت إلى فيلتها بحى الزمالك وانتظرت لأكثر من 20 دقيقة.

أراد المخرج السينمائي حسم الموضوع، فتواصل مع المسؤول الذي بدوره أخبره بحسم: "الست عايزاك"، فيوسف شاهين رد باستغراب:"عايزاني أنا؟ عايزاني في إيه؟"، وذهب شاهين لفيلا أم كلثوم وجلس انتظرها أكثر من 20 دقيقة، حتى خرجت عليه الست، فقال لها: "قوليلي إيه الموضوع أنا بدأت اتوغوغش".

ردت أم كلثوم على شاهين بأنها تريد أن يخرج لها أغنية، فطلب منها أن تقرأ عليه كلمات الأغنية وبدأت كوكب الشرق أن تقرأ له كلمات أغنية "طوف وشوف".

وفجأة تبدلت ملامح شاهين، فسألته: "مالك شكلك عجيب كده ليه"، فأخبرة بحدة: "هو إنتي عايزاني اعمل إيه؟، سيادتك هتقولي طوف على الشجر هجيب صورة الشجر، شوف المصانع هجيب صور المصانع، ما تجيبي أي حمار يعملها، جيبانى أنا ليه؟".

وتابع: "اندهشت جدًا الست من ردة فعلي وقالت: "ده أنت مجنون.. عندهم حق أنت باين عليك مرووش خمسة"، فاخبرها والحدة تزيد: "مجنون كتير.. دي أغنية مفيهاش أي خيال هخرج فيها إيه" ولم يحدث التعاون بين أم كلثوم ويوسف شاهين.

يذكر أن شاهين على العديد من الجوائز، منها التانيت الذهبية من أيام قرطاج السينمائية عن فيلم "الاختيار" عام 1970، الدب الفضى من مهرجان برلين السينمائى عن فيلم "إسكندرية ليه؟" عام 1979، أفضل تصوير من مهرجان القاهرة السينمائى عن فيلم "إسكندرية كمان وكمان" عام 1989، جائزة مهرجان أميان السينمائى الدولى عن فيلم المصير عام 1997.

وأيضا الإنجاز العام من مهرجان كان السينمائى عن نفس الفيلم وفى نفس العام، جائزة "فرنسوا كاليه" من مهرجان كان السينمائي عن فيلم الآخر عام 1999، وجائزة اليونيسكو من مهرجان فينيسيا السينمائى عن فيلم «11/9/2001» عام 2003.