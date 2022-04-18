شاهد .. عروس شديدة الجمال تسقط جثة هامدة وسط حفل الزفاف امام العريس وكل المعازيم .. وعند الكشف عليها كانت الصدمة الغير متوقعة !

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انت الان تتابع خبر عروس شديدة الجمال تسقط جثة هامدة وسط حفل الزفاف امام العريس وكل المعازيم .. وعند الكشف عليها كانت الصدمة الغير متوقعة ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)
لقيت عروس روسية مصرعها، في يوم زفافها، وسط ذهول العريس والمدعوين.
وتوفيت العروس بسبب الحساسية التي تسببت بها المكسرات التي تم تقديمها لها وللمدعوين أثناء حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة الزفاف.
وتبين أن العروس كانت تعاني منذ الطفولة من حساسية مفرطة من كل أنواع المكسرات، وقد أبلغ أقارب الفتاة هذا الأمر للموظفين عندما حجزوا أطباقا لإقامة مأدبة الزفاف، لكنه اتضح لاحقا، أن أطباقا من حلويات على الطاولات كانت تحتوي على قطع من المكسرات.
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