شاهد .. فنان العرب محمد عبده يحضتن أصالة و يقبلها أمام الملأ ليكيد زوجها والمفاجأة في رد فعل الأخير!

انت الان تتابع خبر فنان العرب محمد عبده يحضتن أصالة و يقبلها أمام الملأ ليكيد زوجها والمفاجأة في رد فعل الأخير! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثار الفنان السعودي محمد عبده، جدلاً واسعاً بتصرفه مع الفنانة أصالة نصري، أثناء مشاركتهما في إحياء احتفالية زعيم آسيا التي أقيمت في نوفمبر الماضي.

وقام محمد عبده باحتضان أصالة نصري، وتبادل القبلات معها في البوليفارد بلس بالعاصمة الرياض.

ولم يكتف الفنان السعودي بذلك، بل قام بعمل إشارة بيده ليغيظ زوج أصالة، الشاعر العراقي فائق حسن. والذي انضم إليهما من أجل صورة جماعية.

في سياق متصل، فاجأ الفنان محمد عبده جمهوره في حفل "ليلة أسير الشوق"، ووسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر والمتابعين عبر السوشيال ميديا قال: (أصولة) ستشاركني الغناء. وحضرت أصالة وغنيا أغنية "على البال" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يُذكر أن هذا الحفل كان تكريماً للشاعر الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود (أسير الشوق)، على مسرح الفنان محمد عبده.

وكانت أصالة قد افتتحت حفل التكريم بغناء ٣ أغانً؛ وهي: مستريح البال ووتعبت أراضيك ولولاك غالي، واختتم محمد عبده الحفل وغنى اختلفنا ومهما يقولون واسمحيلي يا الغرام، وعلى البال مع الفنانة أصالة نصري.