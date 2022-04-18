شاهد .. الفنان أحمد مكي يسخر من أبو جبل وزجاجة أمم إفريقيا في مسلسل الكبير أوي 3.. ورد فعل الجمهور صدم الكل !

انت الان تتابع خبر الفنان أحمد مكي يسخر من أبو جبل وزجاجة أمم إفريقيا في مسلسل الكبير أوي 3.. ورد فعل الجمهور صدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

تقمص الفنان أحمد مكي في مسلسله الرمضاني الكبير، دور محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، في أثناء خوضه مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وجاء ذلك، بعدما ظهر أحمد مكي في شخصية “جوني”، وفي يده زجاجة مياه مدون عليها بعض المعلومات، والتي سيقولها أحد الأشخاص خلال مقطع فيديو يقوم جوني بتصويره في أحداث حلقة اليوم من مسلسل الكبير.

وتمت الاستعانة بزجاجة أبو جبل خلال مقطع الفيديو الخاص بـ جوني مع أحد المشردين، والذي حرص خلاله هجرس بكتابة بعض المعلومات التي سيقولها عليها، وهو ما اعتبره المشاهدين سخرية غير مباشرة من أبو جبل.

وجاءت فكرة الزجاجة لتعيد إلى أذهان المتابعين، مشهد محمد أبو جبل في أمم إفريقيا 2021 وبالتحديد في مباراة الكاميرون بالدور قبل النهائي، والتي دون عليها أبو جبل بعض المعلومات عن اللاعبين المسددين لركلات الجزاء، حيث هاجم الجمهور أحمد مكي واعتبره يسئ لنجم الكرة المصرية.

ويحرص أحمد مكي خلال حلقات مسلسله، على مداعبة الجمهور الرياضي، بما يقوم به من حركات أو “إيفيهات” خلال الحلقات تخص كرة القدم المصرية والعالمية.

وكان منتخب مصر، أخفق في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية.

وظهر محمد أبو جبل حارس الزمالك بأداء مميز خلال مباريات البطولة، بداية من ظهوره في دور الـ16 أمام كوت ديفوار كبديل، ثم خوض مباريات المغرب والكاميرون والسنغال أساسيًا.

وينتظم محمد أبو جبل في الوقت الحالي، مع فريقه الزمالك من أجل خوض مباريات الدوري الممتاز، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا.