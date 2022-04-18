شاهد .. ثروة الفنانة الإماراتية أحلام الفاحشة واسمها الحقيقي سيصدمانك بالتأكيد ! لن تصدق ما تم كشفه اليوم ؟!

انت الان تتابع خبر ثروة الفنانة الإماراتية أحلام الفاحشة واسمها الحقيقي سيصدمانك بالتأكيد ! لن تصدق ما تم كشفه اليوم ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

ولدت الفنانة أحلام في إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة من أب إماراتي وأم بحرينية.

تربت طفلة في البحرين ووالدها هو المغني الشعبي علي الشامسي، واسمها الحقيقي هو "ميثاء" وأتى اسم أحلام من قِبل والدها عرفاناً بجميل طبيبة مصرية اسمها أحلام أسعفتها وهي رضيعة من جرح خطير أصاب جبينها عندما سقطت من يديّ أختها.

هذا تناقلت وسائل إعلامٍ عربية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير عن موقع Celebrity Net Worth تفاصيل تتعلق بثروة الفنانة أحلام الشامسي التي تصل إلى 25 مليون دولار إلى جانب العديد من الممتلكات الخاصة بها

وقالت الوسائل نقلاً عن الموقع "إن أحلام لديها طائرة خاصة تسافر بها ، ولديها الكثير من المنازل والقصور بين دبي ولبنان وباريس ولندن ، لديها أسطول من السيارات أيضاً بين بورش ولامبرغيني وغيرها".

وأضافت الوسائل " المعروف أن أحلام تحب المجوهرات كثيراً فمثلاً في ألبومها الأخير تم تصميم العقد الذي ارتدته خصيصاً لها وهو يحتوي على الألماس وتبلغ قيمته 2 مليون دولار".

وختمت الوسائل نقلها بالتاكيد على أن "أحلام تصرف الكثير من الأموال على فنها وعلى ملابسها حيث تحرص دائماً على الفساتين الأنيقة والغالية الثمن ومن بينها فستان ارتدته في 2012 في برنامج أراب أيدول وتبلغ قيمته مليون و 300 ألف دولار".