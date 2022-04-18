شاهد .. درة تصاب بالصدمة بعد اكتشاف مقلب ’’رامز موفي ستار‘‘.. فاجأت رامز جلال صدم كل مشاهدين برنامج المقالب !

انت الان تتابع خبر درة تصاب بالصدمة بعد اكتشاف مقلب ’’رامز موفي ستار‘‘.. فاجأت رامز جلال صدم كل مشاهدين برنامج المقالب ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

سيطرت الصدمة للحظات على الفنانة التونسية درة بعد اكتشاف مقلب حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار المذاع عبر قناة MBC مصر.

وفاجأت درة مقدم البرنامج رامز جلال برد فعل غير متوقع، وبالرغم من مطاردتها له إلا أنها كانت تضحك قائلة : "يخرب بيتك مش هتبطل، كل مرة تزود الهبل".

وأضافت أن أصعب لحظات البرنامج كانت التوقف بعربة البرنامج على حافة الجسر، وفي تلك اللحظة تخيلت السقوط في البحيرة ومواجهة التمساح، وسألت رامز هل التمساح حقيقي.

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم النجم العالمي جان كلود فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة، وفي حالة استضافة أحد مشاهير الرياضة يتم استدراجه للمشاركة في إعلان لمنتج كبير.

يتعرض الضيوف بعد ذلك لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات النارية والسيارات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال الهرب بالعربة، كما يخيفهم رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف.