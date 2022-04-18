أخبار اليمن : مصدر حكومي ينفي وجود أي حساب لرئيس الوزراء في أي منصة إلكترونية

مصدر حكومي ينفي وجود أي حساب لرئيس الوزراء في أي منصة إلكترونية
أكد مصدر مسئول بمكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدم وجود أي حساب بإسم رئيس الوزراء في أي من منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المصدر في بلاغ صحفي، أن أي حساب في أي منصة إلكترونية باسم الدكتور بن حبتور، هو مزور من قبل العدوان وأدواته .. لافتا إلى أنه وبناء على ذلك فإن ما تم تداوله اليوم في إحدى المنصات الإلكترونية عبر حساب مزور لا أساس له.
ودعا المصدر وسائل الإعلام وتحديدا الإعلام الإلكتروني إلى تحري الدقة قبل التعاطي مع هكذا نوعية من الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط المجتمع.
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