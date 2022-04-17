شاهد .. طليقة الفنان سيد رجب ‘‘الأجنبية المحجبة’’ تخطف العيون والقلوب بجمالها الشديد.. لن تصدقوا ماهي جنسيتها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر طليقة الفنان سيد رجب ‘‘الأجنبية المحجبة’’ تخطف العيون والقلوب بجمالها الشديد.. لن تصدقوا ماهي جنسيتها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثيرت مؤخرا قضية الفنان سيد رجب، الشهير بـ أبو العروسة آخر أعمال الدرامية والتى تعرض حديثا، مع طليقته الأمريكية كيكى نيلسون، حيث فوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى ببوست طويل من طليقة الفنان سيد رجب تتحدث فيه عن العلاقة بينهما بعد الانفصال.

كيكى نيلسون طليقة سيد رجب قالت إنه طردها من منزل دهشور وأنكر أى حقوق لها، فيما وصف سيد رجب هذه الاتهامات بأنها ادعاءات غير صحيحة وتمس الحياة الشخصية ولا علاقة لها بالحقيقة، مشددا على أنه يكن كل الاحترام للعشرة الطويلة بين وبين طليقته، وأنه ينتظر رد القضاء.

أما زوجته الثانية فهي موظفة أمريكية، كانت تعمل في إحدى المؤسسات الداعمة للمسرح، وتعرف “رجب” عليها خلال عمله وتزوجها بعدما انتهاء زيجته الأولى.

وفي مفاجأة صادمة كشفت السيدة كيكي نيسليون، طليقة الفنان سيد رجب، والتي تحمل الجنسية الأميركية، عن طرد زوجها لها من منزلها رغم اتفاقهما على الانفصال بهدوء، إلا أنه رفض إعطاءها حقوقها وطردها من المنزل.

ورد الفنان سيد رجب عبر بيان صادر من مستشاره القانوني وضح فيه أن هناك خلافات وخصومة بينهما في المحاكم المصرية لذا لا يريد التعليق على الأمر أو تصحيح ما نشرته.

وتابع البيان أن سيد رجب يرفض الخوض في الأمور الشخصية عبر وسائل الإعلام وأن طليقته رفضت كافة المحاولات لحل الخلافات بينهما ودياً تجنباً لوصولها إلى ساحات القضاء.

واعتبر سيد رجب في بيانه أن توقيت النشر يعد تعمد للإساءة له واستغلالاً لنجاح مسلسله الأخير أبو العروسة.

ومن جهتها علقت محامية سيد رجب على الأزمة عبر منشور لها على الفيسبوك، مؤكدة أنها تلتزم الصمت احتراماً لآداب المهنة.

وتابعت: "سيد رجب أخ وصديق غالي، ومحترم وأب جميل وحنون، وعبدالحميد في أبوالعروسة هو اللي يشبه سيد، مش سيد اللي بيمثل دور عبدالحميد، وأنا لولا الملامة، كنت تكلمت كتير، لكن المهنية وآدابها تفرض علينا الصمت، وعشان كده أنا بشكل شخصي حزينة جدًا من إمبارح لأن الظلم وحش".

ووجهت رسالة إلى سيد رجب قائلة: "أصعب حاجة أنك تقرر متردش، رغم أنك تملك كل الردود اللي توضح الحقيقة، لكن تعض لسانك وتسكت لأن الخلاف مطروح أمام المحاكم، واحترامًا للقانون علينا انتظار القول الفصل وأحكام المحاكم.. ما علينا يا سيد يا رجب يا صديقي، اللي ما بيكسرش بيقوي، وياما يا صديقي في مشوار عمرنا ما دقت على رأسنا طبول.. اشتدي يا أزمة تنفرجي"