شاهد .. ظهور نادر لأبنة الفنانة صفاء أبو السعود ’’المحجبة‘‘ من زوجها رجل الأعمال السعودي .. فولة واتقسمت نصين وجمالها لا مثيل له !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور نادر لأبنة الفنانة صفاء أبو السعود ’’المحجبة‘‘ من زوجها رجل الأعمال السعودي .. فولة واتقسمت نصين وجمالها لا مثيل له !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/18 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

ظهرت أصيل صالح كامل -ابنة الفنانة صفاء أبو السعود- في صورتها الرئيسية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي ترتدي الحجاب.

ولم تعتاد أصيل -ابنة صفاء أبو السعود- على الظهور، وكان أخر ظهور لها، خلال حفل زفافها قبل 5 سنوات، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم المجتمع.

وفوجئ الجمهور بملامحها التي تشبه ملامح والدتها بشكل كبير.

وفي مارس 2017، ظهرت أصيل صالح كامل (ابنة الفنانة صفاء أبو السعود)، في حفل زفافها الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم المجتمع.

وأقيم حفل زفاف أسطوري لابنة الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودى والفنانة صفاء أبو السعود، في فندق بأسوان الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وسط حضور لفيف من ضيوف العائلتين، والشخصيات العامة، ووسط إجراءات أمنية مشددة.

ومنعت إدارة الفندق- طبقا لطلب القائمين على الحفل- استخدام الهواتف المحمولة، أو دخول أي شخص إلى الفندق، دون دعوة لحضور حفل الزفاف، وتم التشديد على رجال الأمن بذلك، كما تم منع التصوير، سواء بالكاميرات الشخصية أو الهواتف المحمولة، باستثناء طاقم التصوير الخاص بحفل الزفاف.