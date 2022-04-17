شاهد .. لماذا لا تغار شمس البارودي عليك ؟؟ الفنان الكبير حسن يوسف يجيب ويكشف السرّ المخفي والذي لا يعرفه أحد !!

انت الان تتابع خبر لماذا لا تغار شمس البارودي عليك ؟؟ الفنان الكبير حسن يوسف يجيب ويكشف السرّ المخفي والذي لا يعرفه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان الكبير حسن يوسف عن أن زوجته شمس البارودي لا تغار عليه من المعجبات لأنها متفهمة ظروف المهنة والشهرة بعد سؤاله عنها.

كما أشار إلى أنها قررت الاعتزال من نفسها بعد أدائها لمناسك العمرة بالرغم من صغر عمرها حينها، حيث كانت 27 عامًا فقط، وفي قمة جمالها ونجاحها الفني، وكانت أعلى أجر بين الفنانات، ومع ذلك تخلت عن كل شيء من أجل عائلتها.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، على قناة mbc مصر والذي كشفه خلاله عن ترحيبه بتقديم الفنان تامر حسني لسيرته الذاتية.

الفنان القدير نادر الظهور أجاب على سؤال: "من ترشحه ليجسد مسيرتك الفنية؟"، ليؤكد: "تامر حسني هو أنسب شخص لتجسيد حياتي المهنية في عمل فني".

كما أكد أنه يتمنى أن يجسد تامر حسني سيرته الذاتية، لأنه أنسب شخص لهذا الدور بسبب موهبته الكبيرة بجانب خفة ظله وهو إنسان مجتهد، ووالده صديقه المقرب.