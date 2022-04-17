انت الان تتابع خبر فتاة شديدة الجمال تستدرج شبابًا لمنزلها وزوجها يصورهم في أوضاع غير أخلاقية.. والنهاية كانت صادمة !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الأحد، حكما بسجن زوجين كانا يبتزان الشباب بطريقة لا أخلاقية.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، أن "المجرمين قاما باستدراج أحد الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بغية تقديم مساعدة مالية للزوجة المجرمة.. وبعد دخوله المنزل قام زوجها بضربه وتصويره بعد إجباره على القيام بأفعال لا أخلاقية".
وأضاف: "وبعد ذلك اتصلا بذوي الشاب وطالبوهم بدفع فدية مالية كبيرة مقابل إغلاق الموضوع".
وأشار البيان: "خلال التحقيق والمحاكمة اتضح بأن الزوجين كانا يزاولان مرارا عملية الابتزاز هذه وبنفس الأسلوب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. فتاة شديدة الجمال تستدرج شبابًا لمنزلها وزوجها يصورهم في أوضاع غير أخلاقية.. والنهاية كانت صادمة !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.