أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 60 خرقاً للهدنة في 3 محافظات

قوى العدوان ترتكب 60 خرقاً للهدنة في 3 محافظاتارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 60 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري، أن خروقات العدوان تمثلت في 47 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات الجوف، حجة، صعدة والحدود.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في المدفن بمحافظة صعدة.

وأكد المصدر أنه تم تسجيل 12 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي حجة وصعدة.