شاهد .. انتشار صورة نادرة للعندليب عبد الحليم حافظ قبل وفاته بساعات تُبكي كل من شاهدها.. لن تصدق كيف بدا شكله !

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انت الان تتابع خبر انتشار صورة نادرة للعندليب عبد الحليم حافظ قبل وفاته بساعات تُبكي كل من شاهدها.. لن تصدق كيف بدا شكله ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)
على الرغم من مرور سنوات عديدة على وفاة الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، الا ان أخباره لا زالت تُكشف بين الحين والآخر حتى اليوم لتشكل مفاجأة للجمهور الذي لطالما عشقه، وقد سُرّبت صورة نادرة له بالأبيض والأسود، ظهر فيها وهو يسير في المستشفى وبدت عليه علامات المرض والتعب.
يذكر ان الفنان عبد الحليم حافظ توفي في 30 آذار/مارس عام 1977 في مستشفى كينغز كوليدج في لندن، بعد صراع طويل مع مرض تليف الكبد. وقد اكتُشفت إصابته به في العام 1956 وأظهرت الفحوصات أن السبب هو البلهارسيا.
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