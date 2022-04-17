شاهد .. لماذا لازلت عازبة ؟! الفنانة أروى جودت ترد كاشفة أسباب عنوستها بجراْة صادمة و دون خجل ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر لماذا لازلت عازبة ؟! الفنانة أروى جودت ترد كاشفة أسباب عنوستها بجراْة صادمة و دون خجل ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

بدأت الفنانة المصرية الحسناء أروى جودت مشوارها الفني في سن 13 حيث عملت في مجال عرض الأزياء، ومن ثم بدأت التمثيل حيث ظهرت بعدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.

قد لا يعلم الكثير منا أن أروى جودة مازالت حتى الآن عزباء،وقد يكون الأمر صادم للبعض، سيما وأنها تجاوزت الـ 43 عامًا.

وتتمتع الفنانة المصرية أروى جودة بجمال فريد وخاص من نوعه، فضلًا عن شخصية قوية ومثقفة، فقد يكون هذا حقًا سبب تجنبها للزواج حتى الأن، فيبدو أنها لم تحصل على شريك حياة مناسب لشخصيتها.

كذلك أكدت دون خجل وبكل جرأة في عدة حوارات على سئلت فيها عن سبب عدم زواجها أنها لم تجد حتى الآن، الرجل الذي يدفعها لاتخاذ خطوة الزواج عن اقتناع كامل.

لدت أروى يحيى جودة في 27 سبتمبر عام 1984 في جدة في المملكة العربية السعودية، وترعرعت في السعودية ومن ثم عادت لمصر لتكمل تعليمها، حيث التحقت بالأكاديمية البحرية في قسم التسويق.