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أخبار اليمن : أغلى 10 نجوم قد يرحلون عن أنديتهم دون مقابل هذا الموسم

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المؤتمر نت - أغلى 10 نجوم قد يرحلون عن أنديتهم دون مقابل
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دوت الخليج -
أغلى 10 نجوم قد يرحلون عن أنديتهم دون مقابل هذا الموسم
وضع موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم، قائمة بأغلى 10 لاعبين تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران القادم.
وبحسب لوائح الانتقالات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يمكن لأي ناد التفاوض مع أي لاعب ينتهي عقده في يونيو/حزيران، بل يمكن التوقيع رسميا معه في صفقة انتقال حر اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني من العام نفسه وحتى انتهاء فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واللاعبون العشرة بحسب ترتيب قيمتهم السوقية وفقا لتقدير الموقع، هم:

كيليان مبابي- باريس سان جيرمان (160 مليون يورو).
بول بوغبا- مانشستر يونايتد (55 مليون يورو).
فرانك كيسي- ميلان (45 مليون يورو).
باولو ديبالا- يوفنتوس (40 مليون يورو).
أندرياس كريستنسن- تشلسي (35 مليون يورو).
أنطونيو روديغر- تشلسي (35 مليون يورو).
عثمان ديمبلي- برشلونة (30 مليون يورو).
أندريا بيلوتي- تورينو (28 مليون يورو).
بوبكر كامارا- أولمبيك مارسيليا (25 مليون يورو).
ماتياس جينتر- بوروسيا مونشنغلادباخ (24 مليون يورو).
المصدر : ماركا

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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