أخبار اليمن : أغلى 10 نجوم قد يرحلون عن أنديتهم دون مقابل هذا الموسم

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دوت الخليج -

أغلى 10 نجوم قد يرحلون عن أنديتهم دون مقابل هذا الموسم

وضع موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم، قائمة بأغلى 10 لاعبين تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران القادم.

وبحسب لوائح الانتقالات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يمكن لأي ناد التفاوض مع أي لاعب ينتهي عقده في يونيو/حزيران، بل يمكن التوقيع رسميا معه في صفقة انتقال حر اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني من العام نفسه وحتى انتهاء فترة الانتقالات الصيفية القادمة. أغلى 10 نجوم قد يرحلون عن أنديتهم دون مقابل هذا الموسموضع موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم، قائمة بأغلى 10 لاعبين تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران القادم.وبحسب لوائح الانتقالات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يمكن لأي ناد التفاوض مع أي لاعب ينتهي عقده في يونيو/حزيران، بل يمكن التوقيع رسميا معه في صفقة انتقال حر اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني من العام نفسه وحتى انتهاء فترة الانتقالات الصيفية القادمة. واللاعبون العشرة بحسب ترتيب قيمتهم السوقية وفقا لتقدير الموقع، هم: كيليان مبابي- باريس سان جيرمان (160 مليون يورو).

بول بوغبا- مانشستر يونايتد (55 مليون يورو).

فرانك كيسي- ميلان (45 مليون يورو).

باولو ديبالا- يوفنتوس (40 مليون يورو).

أندرياس كريستنسن- تشلسي (35 مليون يورو).

أنطونيو روديغر- تشلسي (35 مليون يورو).

عثمان ديمبلي- برشلونة (30 مليون يورو).

أندريا بيلوتي- تورينو (28 مليون يورو).

بوبكر كامارا- أولمبيك مارسيليا (25 مليون يورو).

ماتياس جينتر- بوروسيا مونشنغلادباخ (24 مليون يورو).

المصدر : ماركا

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