أخبار اليمن : هيئة سمكية تدين اختطاف يمنيين صيادين من قبل العدوان

هيئة سمكية تدين اختطاف يمنيين صيادين من قبل العدوانأدانت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر جريمة إختطاف عدد من الصيادين من قبل قوى العدوان السعودي الأمريكي .

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن قوى العدوان أقدمت على إختطاف عدد من الصيادين ومصادرة قواربهم، أثناء ممارستهم مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر بمنطقة بحيص التابعة لمديرية ميدي محافظة حجة، معتبرة هذا الفعل عمل إجرامي وجبان .

وناشد البيان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية، القيام بدورهم والاضطلاع بمسؤولياتهم إزاء هذه الأعمال الإجرامية بحق الصيادين، والعمل على حمايتهم من قرصنة العدوان ومرتزقته، وإيقاف كل الممارسات العدوانية المتكررة بحقهم.

وحملت الهيئة العامة للمصائد السمكية، الامم المتحدة ومنظماتها مسؤولية الصمت والتخاذل المستمرين تجاه هذه الممارسات الإجرامية التي تزيد من معاناة الصيادين.

