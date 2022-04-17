شاهد .. لن تصدق كم تسلمت الفنانة التونسية ’’دُرة‘‘ مقابل ظهورها في برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ .. رقم ضخم وخيالي !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)
تواصل حلقات برنامج رامز موفي ستار مع النجم رامز جلال تحقيق مُتابعة كبيرة خلال الأيام الماضية في مُحركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي الرسمية.
وأستقبل البرنامج في أحدث حلقاته عبر شبكة قنواتMBC مصر، التونسية دُرة في حلقة مُثيرة تتعرض فيها الفنانة دُرة للكثير من المُغامرات والمُفاجآت الغير متوقعة.
يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.
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