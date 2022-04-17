شاهد .. أتتذكرون النجمة المصرية شيريهان ؟! لن تصدقوا من هو شقيقها.. فنان شهير دخل عالم الفن من أوسع أبوابه .. من يكون ؟؟

انت الان تتابع خبر أتتذكرون النجمة المصرية شيريهان ؟! لن تصدقوا من هو شقيقها.. فنان شهير دخل عالم الفن من أوسع أبوابه .. من يكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

تعدّ الفنانة شيريهان من أهم الفنانات المصريات خلال القرن الماضي، ولدت في القاهرة وبدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها .

عملت في المسرح والسينما والتلفاز، توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثّر على عملها في السنوات الأخيرة.

عادت إلى التلفاز بأول أيام رمضان عام 2021 بإعلان تلفزيوني لشركة فودافون.

لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان المصري الكبير "عمر خورشيد" هو شقيها.

ومؤخراً قامت الفنانة الكبيرة شريهان عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" بنشر مقطع فيديو يحمل صورة شقيقها الموسيقار الراحل عمر خورشيد.

وعلقت الفنانة الكبيرة عليه برسالة مؤثرة ومبكية تذكرته بها حيث قالت: "وحشتني، حيًا تُرزق في قلبي ودعائي وصلاتي يا أخي وأبي وصديقي وحبيبي وكل عمري الماضي والحاضر والقادم، في الفردوس الأعلى إن شاء الله".

هذا وتلقت شريهان العديد من التعليقات من جمهورها وزملائها يترحمون فيها على الفنان الراحل ويدعون له بالرحمة والمغفرة.

الفنان عمر أحمد عمر خورشيد أو كما عرف للناس باسم عمر خورشيد هو من أعظم ملحني الجيتار.

وهو ممثل ومنتج مصري ولد في التاسع من إبريل عام 1945 وبرجه الفلكي هو برج الحمل، هو من مواليد حي عابدين بالقاهرة.

درس في كلية الآداب جامعة القاهرة وتخرج من قسم الفلسفة كما أنه أحب الموسيقى فدرسها في المعهد اليوناني للفيلهارموني.