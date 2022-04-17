شاهد .. في The last Mercenary.. فان دام أحب فتاة عربية وأنجب منها دون زواج.. وما حصل لأبنه العربي غير متوقع بتاتاً !!

انت الان تتابع خبر في The last Mercenary.. فان دام أحب فتاة عربية وأنجب منها دون زواج.. وما حصل لأبنه العربي غير متوقع بتاتاً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

يعرف عشاق أفلام الأكشن اسم النجم جان كلود فان دام، كما يعرفون بروس لي وجاكي شان وأرنولد شوارزنجر، وغيرهم من أبطال الرياضة الذين تحولوا إلى ممثلين بفضل عضلاتهم ومهاراتهم القتالية.

فان دام هو أيضاً واحد من أطول أبطال الأكشن عمراً، حيث يعمل منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن، دون توقف تقريباً، جسد خلالها بطولة ما يزيد على خمسين فيلماً، بالإضافة إلى بعض الأفلام التي شارك فيها بأدوار ثانوية وعدد من المسلسلات التلفزيونية.

آخر أعمال فان دام، "المرتزق الأخير" The Last Mercenary الذي عرض على منصة «نتفليكس» التي اشترت حقوق عرضه مباشرة دون المرور بدور العرض السينمائي، نظراً لأزمة التوزيع التي تعاني منها معظم الأفلام حالياً.

ينتمي الفيلم الذي أخرجه ديفيد شارهون إلى نوع الأكشن الكوميدي، وهو ناطق بالفرنسية، حيث تعيش شخصياته وتدور أحداثه في فرنسا ويشارك في تمثيله عدد من الممثلين الفرنسيين المعروفين، ما يجعله مختلفاً عن معظم الأفلام «الأمريكية» التي جسد فان دام بطولتها.

يدور الفيلم حول العميل السري المأجور ريشار برومير الشهير باسم «الضباب»، الذي كان يعمل لصالح الحكومة الفرنسية لسنوات طويلة، قبل أن يضطر للاعتزال والاختفاء بناء على طلب الفرنسيين ولكن بشرط أن يمنحوا ابنه الوحيد، من امرأة عربية أحبها، راتباً شهرياً وحصانة مدى الحياة.

يعيش الابن الذي يحمل اسم «أرشيبالد المحمود» دون أن يعرف هذا السر، ولكن عندما ينتحل شخص مختل شخصية المحمود ويرتكب عدداً من الجرائم تخالف السلطات الفرنسية اتفاقها مع «الضباب» وتعتقل ابنه بالخطأ.

يقرر «الضباب» أن يعود إلى فرنسا لإنقاذ ابنه واكتشاف سر «المحمود» المزيف، ولكنه يكتشف وجود مؤامرة كبيرة تهدد الأمن الفرنسي، ويقرر التصدي لها، كما يقرر أن يتصدى أخيراً لأصعب مهمة واجهته، وهي الاعتراف لابنه الوحيد، العربي، بأنه والده.

منذ المشهد الأول في الفيلم، الذي يظهر فيه فان دام معلقاً كالوطواط فوق السقف، تتضح قدرات ريشار «الضباب» الخيالية، إذ يتصدى لحارسين مدججين بالسلاح بيديه وقدميه العاريتين، دون سلاح، فهو قاتل صاحب مبدأ، يرفض استخدام الأسلحة، لأن «من قتل يقتل».

وتستعرض معظم معارك الفيلم لياقة بطل الكاراتيه السابق، الذي لم يزل يحتفظ بلياقته رغم تخطيه الستين، ورغم صعوبة تصديق قيام شخص أعزل، مهما كانت مهاراته، بالتصدي لجيش مدجج بالسلاح، إلا أن مهارات فان دام في القفز والجري والضرب بأيديه وساقيه تجعلنا نتغاضى عن لا معقولية هذه المشاهد.

بجانب حبكة الأكشن التقليدية، يرسم الفيلم صورة لبعض النماذج الكوميدية المعتادة المستلهمة من تراث موليير: الموظف البيروقراطي، المغرور المتهور، الطيب الأحمق، كما يرسم بعض النماذج التي تشكل المجتمع الفرنسي: العربيان (سمير ديكازا ونسيم سي أحمد ليث) والأفريقية (آسا سيلا).

ويشارك في بطولة الفيلم بعض نجوم الكوميديا المعروفين مثل باتريك تيمسيت وميو ميو وميشيل كريمادي، وألبان ايفانوف، الممثل ومقدم البرنامج التلفزيوني الساخر "تاريخ فرنسا".

تتسم كوميديا "الفارص" farce الفرنسية بالإفراط في المبالغة والتهريج، ولذلك يبدو «المرتزق الأخير» غريباً وغير مستساغ في كثير من أجزائه، ولا يملك المرء إلا أن يبتسم ساخراً أمام سخافات بعض المشاهد «الكوميدية»، خاصة التي يؤديها إريك جودور في دور الشرير المغرور، وربما يتمنى أيضاً لو أن الفيلم كان قد ركز على الأكشن مع بعض اللمسات الكوميدية، بدلاً من أن يستغرق في محاولات الإضحاك بأي وسيلة.

مع ذلك يثبت فان دام أنه لم يزل «بخير»، كبطل أكشن مميز صاحب كاريزما، ومن المدهش أنه يستطيع أن يبرز ويتألق وسط كل الصخب والتشتت اللذين يسودان الفيلم.

وعلى عكس معظم أفلامه السابقة يسعى فان دام هنا إلى إعطاء بعد إنساني ضعيف لقناع بطل العضلات ميت القلب الذي اعتاد على لعبه، وبعد كوميدي يصل لمداه عندما يتنكر في هيئة امرأة شقراء!

من المؤكد أن محبي فان دام سيسعدهم أن يروا نجمهم وهو يمارس «أكروباته» وخفة دمه المعتادة، مهما كان رأيهم ورد فعلهم على نوع الفيلم الذي يشاهدونه.

المصدر: الرؤية