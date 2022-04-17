شاهد .. خبراء إعلام يفسرون سبب إخفاق ’’رامز موفي ستار‘‘ وهذا العمل المنافس الذي افقده بريقه وجذب المشاهدين حوله.. لن تصدق ما هو !

انت الان تتابع خبر خبراء إعلام يفسرون سبب إخفاق ’’رامز موفي ستار‘‘ وهذا العمل المنافس الذي افقده بريقه وجذب المشاهدين حوله.. لن تصدق ما هو ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

لم يحقق برنامج المقالب رامز موفي الستار النجاح المنتظر للفنان رامز جلال، حيث تعرض لانتقادات كثيرة العام الحالي وأبدى الجمهور تململهم من تكرار نفسه مما أدى لهبوط شعبيته.

ورصد عدد من خبراء الإعلام سبب إخفاق برنامج "رامز موفي ستار" وعزوف الجمهور عن متابعته هذا العام والملاحظات السلبية التي رصدوها في البرنامج، بحسب ماذكرفي موقع في الفن خلال التواصل بهم.

وفي السطور التالية نرصد ابرز ماورد في حديثهم عن سبب الاخفاق:

حيثُ تحدث الخبير الإعلامي سامي عبد العزيز إن برنامج رامز جلال فقد بريقه 100% وأصبح متكررا ومملا ونسبة العنف به متعارضة مع الحالة النفسية للناس، اللذين يحتاجون حاليا إلى الابتسامة والهدوء والضحكة الطيبة الصافية.

وأشار إلى أن مشاهد العنف في البرنامج لا تتماشى مع مشاهد التوتر التي تشهدها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تُصيب المشاهد بالتوتر، إضافة لاستخفاف رامز جلال بالضيوف وأفيهاته دون المستوى، كمل أن المشاهد يشعر أن المقلب مصطنع ومفتعل.

وعن استعانته بالنجم العالمي فاندام، أكد عبد العزيز أن فاندام ليس نجم جماهيري عند الرأي العام فله مكانة كبيرة ولكن في منطقة أخرى.

وبسؤاله عن تفضيل الجمهور لمشاهدة أحمد مكي في "الكبير أوي 6" تسببت في هذا الإخفاق لرامز جلال، أجاب سامي عبد العزيز بأن المنافسة بين رامز ومكي لصالح "الكبير" فالجمهور يبحث عن الابتسامة الطبيعية وليس المفتعلة والمصنعة ونجم بحجم أحمد مكي استطاع جذب المشاهد حوله.

وكذالك أوضح استاذ كلية الإعلام جامعة القاهرة محمد المرسي الذي أرجح إخفاق رامز جلال هذا العام لثلاثة أسباب الأول إن الموضوعات التي يتناولها رامز جلال لا جديد بها فالجمهور تشبع من هذا الشكل والأفكار، والسبب الثاني إحساس غالبية المشاهدين أن الأمر مفبرك وتمثيل وليس كاميرا خفية ويكون بالاتفاق بين الضيوف وهناك علامات وشواهد وتصريحات لضيوفه تؤكد هذا الأمر.

أما السبب الثالث أن الألفاظ وتوصيفات الكلمات التي يستخدمها رامز جلال أصبحت غير مقبولة للجمهور وهذا أدى لتراجع كبير في نسب المشاهدة وليس العام الحالي فقط ولكن منذ 3 سنوات لأن الأفكار والشكل أصبحت مستهلكة تماما فلا جديد يقدمه رامز جلال.

وبسؤاله عن هل المشاهد شعر بالملل من برامج المقالب؟، أجاب بالطبع لا فلو وجد المشاهد برنامج بأفكار جديدة وبشكل راقي تتفق مع القيم والعادات سيتابعها وسيكون لها نسبة مشاهدة عالية لأن الناس تحتاج الفرحة والضحكة.

وعن توصيف كلمات رامز جلال للضيوف، قال إن مقدم المقلب يعتقد أنها تحمل نوع من الكوميديا لكنها تدخل في مناطق تجرح الأخرين ولا تتفق مع الأخلاقيات الموجودة بشكل عام في المجتمع وهذه الألفاظ تهدم الأخلاقيات ولم تبنيها.