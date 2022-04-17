شاهد .. لن تصدق سبب طلاق الفنانة أصالة من طارق العريان وخراب بيتها ! .. السرّ المخفي أنكشف أخيراً للعلن

انت الان تتابع خبر لن تصدق سبب طلاق الفنانة أصالة من طارق العريان وخراب بيتها ! .. السرّ المخفي أنكشف أخيراً للعلن والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

وُلدت أصالة مصطفى حاتم نصري في مدينة دمشق في الخامس عشر من شهر أيار لعام 1969، والدها هو مصطفى نصري وقد كان فناناً وملحناً معروفاً، وقد كان هو الذي اكتشف موهبة ابنته الفنية حين كانت في الرابعة.

كانت بداية نشاطها الفني عبارة عن بعض الأغاني الموجّهة للأطفال ومن ثمّ توالت الأعمال الفنية وتنوّعت. بالإضافة إلى أنها سوريّة المولد والمنشأ فقد حصلت أصالة أيضاً على الجنسية البحرينيّة.

بدأت منذ عام 2011 تقديم برنامج “صولا” وهو برنامج تلفزيوني حواري غنائي حيث تستضيف أصالة في منزلها في القاهرة فنانين وموسيقيين، ويتم عرض هذا البرنامج على عدة قنوات وصدر منه عدة مواسم.

تفاجأنا عبر البحث في سيرة حياة الفنانة السورية الكبيرة بعدد من الوسائل المهتمة بالشأن الفني تورد هذا الخبر معللة بذلك سبب طلاق الفنانة من زوجها السابق طارق العريان.

وتقول الوسائل: إن "المطربة السورية أصالة نصري ،كانت اعلنت في مستهل عام ٢٠٢٠، نبأ انفصالها الأساسي والرسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، معلنة أنه سيبقى والد أولادها، وطلبت من الكل عدم اقحام أنفسهم في حياتها الشخصية".

وتضيف: "ثم بعدها بأشهر فجرت مفاجأة من المعيار الثقيل بعد سؤالها عن سبب طلاقها وخراب بيتها، وشددت أن طليقها المخرج طارق العريان خانها مع الممثلة السورية الأرمنية نيكول سعفان، وأفشت صورتهما جميعاً وقالت إنها شعرت بحرقة قلب مع انتشار صورته مع الانسانة التي خانها لأجلها".

وأضافت: "طارق العريان تجاهل زواج أصالة نصري حتى تلك اللحظة، ولم يعلق بحرف على قولها، مثلما فعلت عشيقته نيكول سعفان المسألة ذاته والتزمت السكون".

والحقيقة أننا لم نتمكن من الوصول لتصريحات الفنانة السورية المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.