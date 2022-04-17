شاهد .. زوجة النجم محمود حميدة "المحجبة" تصدم الكل بأول ظهور.. لن تصدقوا أنها عجوز في هذا السن !! (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة النجم محمود حميدة "المحجبة" تصدم الكل بأول ظهور.. لن تصدقوا أنها عجوز في هذا السن !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

يعد النجم محمود حميدة أحد علامات الفن السابع خلال فترة الثمانينات والتسعينات، وقد بدأ بأدوار مساعدة إلى أن استطاع أن يلفت إليه الأنظار بموهبته المميزة وأدائه الاحترافي، فأصبح سريعًا من نجوم الصف الأول.

عرف حميدة طريقه إلى عالم الفن من خلال شاشة التليفزيون، وسرعان ما اختطفته السينما ليصبح واحدًا من أهم نجوم جيله، ينافس بأفلامه عمالقة مثل: عادل إمام ومحمود ياسين وأحمد زكي، ووقف أمام الجميلات ليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز وغيرهن.

ومؤخرًا حرص الفنان محمود حميدة مع أبطال فيلمه الأخير “فيلم ريتسا” على حضور العرض الخاص للفيلم الذي أقيم في سينما فاميلي المعادي.

ظهر النجم محمود حميدة رفقة زوجته الأولى، وذلك خلال حضورهما العرض الخاص لفيلم “ريتسا”، ولفت أنظار الجمهور أن زوجته محجبة حيث أطلت بجاكيت باللون الأسود مع جيب بنفس اللون ونسقت مع إطلالتها حجاب متعدد الألوان وكلاتش باللون الأسود.

وارتدى حميدة بليزر باللون الرصاصي ونسق أسفله تيشرت وبنطلون وإسكارف باللون الأسود، وظهر أيضًا في الصور من العرض الخاص للفيلم حفيده الصغير الذي إعتاد أن يظهر مع جده الفنان في مناسبات فنّية مختلفة.

وحضر العرض الخاص لفيلم ريتسا كل من محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وإيناس مكي ويوسف عثمان ونهلة سلامة وكارولين عزمي ومي الغيطي وأمير المصري وتغيبت عن العرض عائشة بن احمد .

آخر أعمال محمود حميدة: يُذكر أن أخر أعمال النجم محمود حميدة في الدراما “مسلسل نقل عام” تأليف وليد خيرى وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بطولة سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، هايدى رفعت، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، محمد الصاوى وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة .

وفي السينما، يستعد الفنان محمود حميدة لطرح فيلمه الجديد “أهل الكهف“، الذي يتشارك بطولته مع نخبة من ألمع النجوم.

هذا وقرر صناع فيلم “أهل الكهف” تحديد موعد تقريبي لطرحه فى السينمات وهو عيد الأضحى المقبل، ومازال الفيلم فى مراحل المونتاج والمكساج، ولم يتم الإنتهاء منه بشكل كامل.